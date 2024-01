Ein deutscher Urlauber ist am Dienstagnachmittag auf Mallorca ums Leben gekommen. Das berichtet das Online-Nachrichtenportals Crónica Balear. Für den Radfahrer kam jede Hilfe zu spät. Das Alter des Mannes ist bisher nicht bekannt. Jetzt soll eine Obduktion klären, wie es zu dem Unglück kommen konnte. Die Guardia Civil geht aktuell nicht davon aus, dass es sich um einen Verkehrsunfall handelt. Vielmehr gehe man von einem medizinischen Notfall ohne Fremdverschulden aus.

Augenzeugen hatten den Radfahrer am Dienstag gegen 16.30 Uhr auf dem Asphalt entdeckt. Der tödliche Unfall ereignete sich auf der Ma-3011, die von Sineu Richtung Palma führt. Auf dem Camí de Son Palou Vell lag der Radfahrer am Boden. Mehrere Einsatzkräfte sind vor Ort gewesen und versuchten, den Deutschen wiederzubeleben – ohne Erfolg. Der Mann verstarb noch am Unfallort.