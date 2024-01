Die staatliche Flugsicherheitsbehörde Enaire in Madrid hat am Dienstag (30.1.) grünes Licht für die Verlegung der balearischen Flugleitzentrale von Palmas Airport Son Sant Joan auf den zwei Kilometer entfernten Sportflughafen Son Bonet gegeben. Sowohl die Landesregierung in Palma als auch Angestellte der Flugleitzentrale hatten bereits vor zwei Jahren die Verlegung gefordert. Grund: Für die überfällige Modernisierung und Vergrößerung der Flugleitzentrale ist in Son Sant Joan nicht ausreichend Platz vorhanden, in Son Bonet dagegen schon.

Die Arbeiten zur Verlegung beziehungsweise dem Neubau der regionalen Flugleitzentrale, in dem auch die Fluglotsen untergebracht werden, sollen noch in diesem Jahr beginnen, die Kosten bezifferte die Zentralregierung in Madrid auf etwa 73 Millionen Euro. Nach Aussagen der spanischen Flugsicherheitsbehörde Enaire soll die Modernisierung der Flugleitzentrale auf den Balearen nicht zu einer nochmaligen Verteuerung der Flughafengebühren in Palma führen. Hintergrund: Ab kommenden März tritt bereits die im vergangenen Jahr von der Verwaltungsgesellschaft Aena beschlossene Gebührenerhöhung in Kraft. Der Kontroll-Turm zur Beobachtung des Verkehrs auf den Start- und Landebahnen von Palmas Großflughafen bleibt an seinem bisherigen Standort stehen.