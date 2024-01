Die Stadt Palma hat am Mittwoch angekündigt, noch in diesem Jahr die Betreiberlizenz für das Kulturzentrum s'Escorxador neu auszuschreiben. Einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" zufolge lief die letzte Genehmigung, die das Unternehmen Mercasa drei Jahrzehnte lang hielt, Ende Dezember vergangenen Jahres aus. "Wir werden für sämtliche Lokale eine öffentliche Ausschreibung veranstalten", sagte die verantwortliche Stadträtin Mercedes Celeste am Mittwoch auf Mallorca.

Gleichzeitig seien die bisherigen Mieter von der Stadt aufgefordert worden, die ausstehenden Mieten zu begleichen. Nach Darstellung von Celeste hätten die Lokalbetreiber "seit dem Jahr 2022" keine Miete mehr bezahlt. "Damit ist es ab sofort vorbei", warnte die Stadträtin die Mieter in dem ehemaligen Schlachthof, der wenige hundert Meter nördlich der Plaça d'Espanya liegt. Die Stadt schätzte die Höhe der ausstehenden Mietbeträge zuletzt auf 452.000 Euro. Ähnliche Nachrichten Wiederauferstehung des San-Juan-Gastromarktes in Palma nahezu unmöglich Derweil sagte Celeste weiter, dass es für den seit Jahren ungenutzten Gastromarkt San Juan, der Teil der gesamten Kultureinrichtung ist, mehrere Interessenten gäbe. Allerdings wolle die Stadt den öffentlichen Ausschreibungsprozess abwarten. Der Vorgängerregierung im Rathaus warf sie indes Untätigkeit im Fall s'Escorxador vor. Sie habe es versäumt, mit dem damaligen Betreiber eine vorübergehende Vertragsverlängerung zu vereinbaren und damit die Fortzahlung der Mieten zu garantieren. Auf dem Areal des denkmalgeschützten Gebäudes, das mit seinen gusseisernen Bauelementen an einen Bahnhof erinnert, haben sich unter anderem Restaurants, ein Supermarkt und ein Programmkino angesiedelt.