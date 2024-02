Wer am Wochenende auf Mallorca nachts nach draußen geht, sollte sich noch wärmer als bislang schon anziehen. Der Wetterdienst Aemet prognostiziert in Palma lediglich drei Grad. Im Tramuntana-Gebirge kann sogar der Gefrierpunkt deutlich unterschritten werden.

Bereits in der Nacht zum Freitag war es sehr kalt gewesen: Im Weiler Escorca wurden minus 1,1 Grad gemessen, in Campos 0,1 Grad, am Kloster Lluc 0,9 Grad, in Artà 4,1 Grad und im Weindorf Binissalem 1,9 Grad. Am Leuchtturm von Cala Rajada wurden nachts erstaunlicherweise fast milde 11,2 Grad gemessen.

Am Tag steigen die Temperaturen auf immerhin 18 Grad an. Dazu scheint die bereits wärmere Sonne vom heiter bis wolkigen Himmel. Der Wind weht eher schwach, die Tage eignen sich bestens für Ausflüge auch an die Strände.