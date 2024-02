Fahnder der Nationalpolizei haben auf Mallorca ein mutmaßliches Mitglied der peruanischen Guerillaorganisation Sendero Luminoso (Leuchtender Pfad) aufgespürt und festgenommen. Einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" war der mutmaßliche Terrorist seit geraumer Zeit international zur Fahndung ausgeschrieben. Der Zugriff der Nationalpolizei erfolgte am zurückliegenden Dienstag. Nur einen Tag später, so die Zeitung, entschied der zuständige Haftrichter des Landgerichts Palma, dass der Festgenommene an die Justiz des südamerikanischen Landes überstellt werden soll.

Nach Angaben der Nationalpolizei seien auf Mallorca konkrete Ermittlungen eingeleitet worden, nachdem die Behörden Hinweise über den Aufenthalt eines mutmaßlichen Mitglieds der Sendero Luminoso erhalten hätten. Darin habe es geheißen, der Mann soll sich in einem Dorf im Inselinneren versteckt halten. Nur wenige Tage später hätten die Fahnder den mutmaßlichen Guerillero in Maria de la Salut aufgespürt. Der Leuchtende Pfad entstand Ende der 1960er-Jahre als marxistisch-leninistische Partei. Im Zuge einer Radikalisierung entwickelte sich die Gruppe über die Jahre in eine Guerillaorganisation, die über einen Zeitraum von mehr als zehn Jahren für bürgerkriegsähnliche Zustände in Peru sorgte. Dem bewaffneten Konflikt fielen annähernd 70.000 Menschen zum Opfer, mehrheitlich Angehörige der indigenen Landbevölkerung. Zu Beginn der 1990er-Jahre gehörte etwa die Hälfte des Landes zum Aktionsgebiet der Guerillakämpfer. Die EU führt die Organisation auf ihrer Liste der Terrororganisationen.