Die Gemeinde Felanitx hat Großes vor mit möglichen Finanzspritzen aus dem EU-Fonds Next Generation. Insgesamt habe sich die Kommune im Osten Mallorcas in Brüssel für neun Projekte beworben, meldete am Samstag die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" unter Berufung auf Angaben aus dem Rathaus. Dabei gehe es um Fördergelder in Höhe von 3,5 Millionen Euro. Mit den Zuschüssen aus dem Next-Generation-Fonds will Bürgermeisterin Catalina Soler "weite Teile der touristischen Infrastruktur wiederbeleben". Aber auch die Bewohner der Gemeinde würden "in ihrem Alltag" von den Investitionen profitieren.

Ähnliche Nachrichten Winzer aus Leidenschaft: So rief Francesc Grimalt das Weinprojekt 4kilos auf Mallorca ins Leben Mehr ähnliche Nachrichten Aus der Vielzahl der Projekte ragt das geplante Auditorium in Felanitx hervor, für dessen Ausarbeitung der Baupläne Brüssel 102.000 Euro bereitstellen soll. Weitere EU-Gelder sind für folgende Projekte vorgesehen: Erwerb des verlassenen Ordensgebäudes Bella Vista auf dem Hausberg von Felanitx, dem Puig des Call. Dazu soll nach dem Willen der Gemeinde die EU 150.000 Euro beisteuern.

auf dem Hausberg von Felanitx, dem Puig des Call. Dazu soll nach dem Willen der Gemeinde die EU 150.000 Euro beisteuern. Ausarbeitung der Baupläne sowie Bau einer Aussichtsplattform neben dem Leuchtturm über der Bucht von Portocolom. Hierfür sollen 127.000 Euro aus dem EU-Fonds in die Gemeindekasse fließen.

neben dem Leuchtturm über der Bucht von Portocolom. Hierfür sollen 127.000 Euro aus dem EU-Fonds in die Gemeindekasse fließen. Kauf eines 1.000 Quadratmeter großen Grundstücks in der Calle Soler im Ortskern von Felantix. Auf diesem sollen in absehbarer Zukunft 60 Parkplätze entstehen. Kostenpunkt: 437.000 Euro.

in der Calle Soler im Ortskern von Felantix. Auf diesem sollen in absehbarer Zukunft entstehen. Kostenpunkt: 437.000 Euro. Der größte Posten aus Brüssel – eine Million Euro – ist für ein neues Dach des Hallenbades in Felantix eingeplant. Damit, so die Gemeinde, soll die Einrichtung für internationale Sportevents fit gemacht werden.

in Felantix eingeplant. Damit, so die Gemeinde, soll die Einrichtung für fit gemacht werden. Und in Portocolom schwebt der Kommune die Gründung einer Segelschule vor. Parallel dazu soll das historische Ausflugsboot "Port Blau" restauriert werden. Kostenpunkt für beide Projekte: 580.000 Euro. Die rund 18.000 Einwohner zählende Gemeinde Felanitx liegt im Osten Mallorcas und ist auch eine beliebte Weinbauregion. Während der beschauliche Hauptort etliche Kilometer von der Küsten entfernt ist, geht es in den Urlauberhochburgen am Strand im Sommer hoch her. Bei deutschen Urlaubern und Residenten besonders beliebt sind die Ortschaften Portocolom, Son Mesquida und Ca's Concos des Cavaller.