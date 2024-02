Blauer Himmel und Temperaturen von bis 22 Grad – die Menschen auf Mallorca haben das Wochenende in vollen Zügen genossen. Mittags strahlte die Sonne so stark, dass man sich schon einen kleinen Sonnenbrand zuziehen konnte. Zwar beginnt auch die neue Woche schön und mild, doch damit soll gegen Ende der Woche Schluss sein. Laut der Wettervorhersage des staatlichen Wetterdienstes auf den Balearen, AEMET, wird es ab Freitag, 9. Februar, auf der Insel ergiebig regnen. Auch die Schneefallgrenze soll am kommenden Wochenende auf 1000 Meter sinken.

Der Start in die neue Woche wird am Montagmorgen erst einmal nebelig. Bis 10 Uhr galt deshalb die Warnstufe Gelb wegen Nebel und damit verbundenen Sichtweiten unter 400 Metern. Laut AEMET betraf das vor allem die Inselmitte und den Südwesten. Stellenweise kann es am Montag bewölkt sein, aber es wird warm. Bis 20 Grad sollen die Topwerte erreichen. Vor allem morgens ist es aber noch frisch und tagsüber kommt Wind auf.

Ähnlich soll es am Dienstag, 6. Februar, weitergehen: Der Himmel über Mallorca kann vielerorts wolkig sein, insgesamt bleiben die Temperaturen aber mild. 18 Grad werden in Sóller und Palma sowie 19 Grad in Pollença und 20 Grad in Sa Pobla erwartet. Am Mittwoch soll es – laut der aktuellen Aussichten – auf der Insel sogar noch etwas wärmer und schöner werden. 22 Grad könnten in Pollença und 21 Grad in Alcúdia am Donnerstag erreicht werden.

Am Freitag ist fast auf der gesamten Insel Regen angesagt. Dann soll kalte Atlantikluft die Balearen erreichen und AEMET rechnet flächendeckend auf Mallorca mit ausgiebigem Regen. Die vergangenen Wochen sind vergleichsweise trocken gewesen, daher dürften sich die Natur und die Trinkwasserreservoirs am Regen erfreuen. Am Wochenende soll die Schneefallgrenze am Samstag auf 1300 Meter und Sonntag auf 1000 Meter sinken. Die ohnehin schon kalten Nächte dürfen dann noch ein wenig frostiger werden.