Mallorca kommt für die meisten Leute nur im Sommer infrage. Angesichts der vielen Strände fallen dann zahlreiche weitere Möglichkeiten, die Insel von einer anderen Seite kennenzulernen, buchstäblich ins Wasser. Hier einige Aktivitäten, die gerade bei einem milden, sonnigen Winter wie derzeit auf der Baleareninsel mehr Freude bereiten als bei Hitze.

Wie wäre es mit einem langen Spaziergang im weichen Sand, ohne störende Liegen und Schirme? Die Strände Playa de Palma, Playa de Muro oder Es Trenc sind zum Beispiel besonders lang und laden förmlich dazu ein, sie von einer ruhigen Seite ohne Besucheransturm zu betrachten und das Meeresrauschen zu genießen. Bei durchschnittlichen 15 Grad und Sonnenschein ist die Temperatur genau richtig, um weder ins Schwitzen zu kommen, noch vor Kälte zu bibbern.

Schon einmal heiße Schokolade auf Mallorca getrunken und lokaltypisches Gebäck darin getunkt? Im Sommer wohl eher nicht. Der dickflüssige, sämige Kakao schmeckt einfach besser, wenn es draußen kühler ist. Verbinden Sie ihre Tour durch Palmas Altstadt mit einem Ausflug in die historisch bekannten Cafés und genießen Sie dort die schöne Atmosphäre. Auf der Terrasse, mit dem Gesicht zur wärmenden Sonne gerichtet, essen Einheimische gerne Churros (gezuckerte und frittierte Teigstangen). Die Xurrería Rosaleda in der Straße Costa de la Pols 12 in Palma ist für die zuckrige Delikatesse bekannt. Das Forn des Teatre an der Plaça Weyler in Palma ist wegen seiner Schmalzschnecke Ensaïmada in aller Munde. Im Sommer stehen Touristen in langen Schlangen vor der beeindruckenden Tür aus der Jugendstil-Epoche, um eines der mallorquinischen Gebäckstücke zu ergattern. Einen kulinarischen Ausflug wert ist vor allem das traditionelle Café Ca'n Joan de S'aigo in der Carrer del Baró de Santa Maria del Sepulcre 5 in Palma. Dort fehlt sicherlich keine mallorquinische Leckerei auf der Karte.

Wie schön es ist, die urigen und pittoresken Dörfer Mallorcas ohne touristisches Gedränge zu erkunden und zu genießen, erfahren Sie am besten in den Wintermonaten. Da bietet sich eine kleine Tour mit dem Mietwagen an. Fornalutx ist das beste Ausflugsziel. Ein kleiner Ort, der durchweg von Steintreppen durchzogen ist, weshalb die Erkundung im Sommer mühsam ist. Im Winter hingegen ist es mitunter möglich, zwei Stufen auf einmal zu nehmen und dennoch die Architektur und entspannende Atmosphäre genießen zu können. Die Aussicht auf schöne Orangenbäumenhaine ist an vielen Stellen ebenso gegeben.