Die europaweiten Bauernproteste haben Mallorca erreicht. Eine Gruppe von etwa 20 Bauern versammelte sich mit ihren Traktoren an diesem Dienstagmorgen in Inca um gegen die Situation des Agrarsektors zu protestieren. Die Kundgebung wurde hauptsächlich über soziale Netzwerke organisiert. Ziel der Traktorkolonne ist offenbar der Großmarkt Mercapalma in der Inselhauptstadt.

Dort wollen die balearischen Bauern ihren Unmut zum Ausdruck bringen. Die hohen Produktionskosten, übermäßige Bürokratie und die Einfuhr von Agrarprodukten aus Drittländern, die nicht den EU-Anforderungen entsprechen, sind dabei nur einige der Kritikpunkte der balearischen Landwirte. Es geht ihnen auch um Solidarität. "Wir sind mit unseren Traktoren auf die Straße gegangen, um Unterstützung für den Rest unserer europäischen Kollegen zu zeigen. Die Situation, in der wir uns befinden, ist ernst. Europa erdrückt uns mit hohen Anforderungen, während es die Einfuhr von Agrarprodukten aus anderen Ländern einfach zulässt", sagt Rafel Coll, einer der Organisatoren der Kundgebung gegenüber der spanischsprachigen MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora". "Wir wissen, dass die landwirtschaftlichen Organisationen Mobilisierungen geplant hatten, aber wir wollen nicht länger warten und gehen schon heute auf die Straße", fügt er hinzu. Bauernproteste in Deutschland Bei den Bauernprotesten in Deutschland, die vor allem im Dezember 2023 stattfanden, führten deutsche Landwirte und Unterstützer bundesweit Protestaktionen gegen die Politik der Bundesregierung durch. Die Bauern protestieren gegen Pläne der Bundesregierung, ihnen gewährte Subventionen zu streichen. Als Höhepunkt einer Protestwoche kamen Tausende Bauern mit Traktoren und anderen Fahrzeugen im Regierungsviertel in Berlin zusammen. Die Streichung von Steuervergünstigungen für Agrarunternehmen hat insbesondere Auswirkungen für kleine und mittelgroße landwirtschaftliche Betriebe.