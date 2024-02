Palmas Altstadt bekommt ein weiteres Boutique-Hotel. Wie aus einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" hervorgeht, planen die Macher des Hotel Portella noch in diesem Monat die Eröffnung. Untergebracht ist das luxuriöse Fünf-Sterne-Haus mit 14 Suiten und Zimmern, das sich in der gleichnamigen Straße befindet, in einem Stadtpalais aus dem 17. Jahrhundert. Das Hotel Portella, so die Zeitung, ist im Besitz der Geschwister Inés und Enrique Miró-Sans. Die Hoteliers, die in Barcelona zudem das Boutique-Hotel Casa Bonay leiten, hatten das Gebäude unweit der Kathedrale von Mallorca vor sieben Jahren erworben.

Ehe im Stadtpalais vor Monaten die Innendesigner und Architekten anrückten, diente der Palast als Ausstellungssaal für Werke des Malers Joaquín Torrents Lladó. Unter der Federführung des französischen Inneneinrichters Festen und des mallorquinischen Architekturbüros GRAS Reynés wandelten sich die historischen Gemäuer zu einer Edelherberge mit Sinn für Geschichte. So erinnern die Fußböden aus Terrakotta-Fliesen an die benachbarten Arabischen Bäder. Darüber hinaus, so die Zeitung, seien sämtliche Möbelstücke nach Maß handgefertigt worden. Auch klaustrophobe Gäste dürften sich im Hotel Portella wohlfühlen. Unternehmensangaben zufolge bieten alle Zimmer reichlich Platz, die Suiten garantieren gar bis zu 80 Quadratmeter Nutzfläche. Für Selbstverpfleger stehen komplett eingerichtete Designerküchen bereit. Das Service-Angebot kann sich ebenfalls sehen lassen. Ein hoteleigener Fuhrpark holt die anspruchsvollen Gäste nicht nur vom Flughafen ab. Das Personal kümmert sich auch um Reservierungen in Restaurants, Theater und Personenbeförderern wie Taxi und Fähre.