Eine der bedeutendsten internationalen Hotelketten wird sich künftig wieder auf Mallorca ansiedeln. Das amerikanische Hotelunternehmen Hyatt will auf Mallorca und den Balearen expandieren, berichtet die MM-Schwesterzeitung Última Hora am Dienstagmorgen. Dabei wolle sich die Kette vor allem auf Luxushotels konzentrieren. Den ersten Schritt hat das Unternehmen schon getan. Es ist in den Kauf des Hotels Palace de Muro an der beliebten Playa de Muro im Nordosten Mallorcas involviert. Dabei handelt es sich um gemeinsame Aktion mit anderen Firmen.

Ähnliche Nachrichten Oasenschwimmbad, Kolonial-Flair: Dieses Hotel im Deutschen-Paradies Peguera erstrahlt bald in neuem Glanz Mehr ähnliche Nachrichten Das sei Teil der Strategie, erklärte ein Manager des Unternehmens am Rande der Tourismusmesse Fitur in Madrid. Javier Coll, Global Head of Hyatt Inclusive Collection, erklärte gegenüber Última Hora, man wolle entweder Hotels kaufen oder in Familien geführte Hotels einsteigen. Er sagte auch, dass "die Balearen eine sehr wichtige Rolle" bei der geplanten Expansion von Hyatt spielen können, da "das Wachstumspotenzial sehr groß ist". Grundsätzlich sei man offen, doch er betonte auch: "Wenn wir die Wahl hätten, würden wir in Fünf-Sterne-Hotels wachsen". Die Hotelkette Hyatt hat bisher nur ein Hotel auf Mallorca betrieben. 2016 eröffnete das Park Hyatt in Canyamel, das für etwa 100 Millionen Euro gebaut worden war. Im Zuge der Covid-Pandemie wurde es 2020 geschlossen, aber unter neuer Leitung und neuem Namen weiterbetrieben. Seitdem heißt es Cap Vermell Grand Hotel Canyamel. Hyatt Hotels gehören zu den luxuriösen 4 bis 5-Sterne-Superior-Hotels. Die Kette wurde 1957 gegründet und betreibt auch mehrere Hotels in Deutschland, unter anderem in Berlin, Köln und Düsseldorf. Welche Hotels aktuell auf Mallorca gebaut werden, lesen Sie hier.