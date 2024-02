Im bekanntesten Sturzbach von Palma de Mallorca, dem Torrente de sa Riera, haben Passanten am frühen Mittwochmorgen einen verstörenden Fund gemacht. Sie entdeckten laut einem Bericht der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" gegen 8.15 Uhr einen leblos erscheinenden Mann im Wasser. Der 40- bis 50-Jährige wurde unter einer Brücke geortet, die den Sturzbach in der Nähe von zwei Schulen namens "Instituts" überquert. Zunächst war gemeldet worden, es handele sich um eine Leiche. Doch wenig später berichtete "Ultima Hora", dass der Mann reanimiert worden sei.

Die Fußgänger hatten nach der Entdeckung ein Fahrzeug der Nationalpolizei gestoppt. Die Beamten nahmen sich des Falls an. Warum der Mann in den Sturzbach fiel und ob Fremdeinwirkung im Spiel war, ist noch unklar. Es ist von Zeugen die Rede, die den Mann gesehen haben wollen, als er in den "Torrente" stürzte.

Der Riera-Sturzbach führt – wenn überhaupt – nur wenig Wasser, und manchmal hat es eine seltsame Färbung. Er füllt sich nur nach starken Regenfällen. Der "Torrent" mündet im Hafenbereich von Palma. er it einer von vielen auf der insel, auf dee es keine ständig wasser führenden Flüsse gibt.