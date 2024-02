In Palma de Mallorca ist eine Frau in einer Wohnung am Sonntag tot aufgefunden worden. Laut dem Internet-Portal "Crónica Balear" hatte der Ehemann die Leiche auf dem Boden liegend entdeckt und sofort Sicherheits- sowie Hilfskräfte verständigt. Sie wies eine verletzte Stelle am Kopf auf, die auf Frendeinwirkung hinweist.

Ob die Frau getötet wurde oder ob die Todesursache als natürlich gewertet wird, müssen jetzt Ermittlungen und Untersuchungen ergeben. Es wird derzeit ausdrücklich keine Hypothese ausgeschlossen. Die Wohnung, in der die 53 Jahre alt gewordene Tote gefunden wurde, befindet sich in der Vinyassa-Straße nahe dem Corte-Inglés-Kaufhaus am Innenstadtring "Avenidas". Die Gegend gilt als gutbürgerlich, mehrere gute Restaurants befinden sich in der Nähe. Einige der Wohnhäuser verfügen über Dachterrassen.