Ermittlern der Nationalpolizei und der Ortspolizei Palma sind zwei mutmaßlich dicke Fische der internationalen Trickdiebszene ins Netz gegangen. Wie aus einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" hervorgeht, nahmen die Beamten am vergangenen Donnerstag ein rumänisches Duo fest, das der Polizei zufolge zu den "Besten der Welt" gehört. Der Zugriff sei in einem Bus der Verkehrsbetriebe Palma (EMT) an der Plaça d'Espanya erfolgt. Die Behörden werfen dem Duo Diebstahl in mindestens 32 Fällen und drei Kreditkartenbetrügereien vor. Ein Haftrichter setzte die beiden Festgenommenen unter der Auflage, sich bis zu Prozessbeginn von Mallorca fernzuhalten, wieder auf freien Fuß.

Nach Polizeiangaben waren die Ermittlungen aufgenommen worden, nachdem zwischen dem 10. und 31. Januar ungewöhnlich viele Anzeigen von Diebstahlopfern in Bussen der EMT aufgegeben worden waren. In Zusammenarbeit mit Mitarbeitern der Verkehrsbetriebe und durch die Auswertung von zahlreichen Aufnahmen von Überwachungskameras sei man den Trickbetrügern "nach zähen Ermittlungen" schließlich auf die Spur gekommen. Diese seien von Kameras in Bussen mehrmals dabei beobachtet worden, wie sie ihren ahnungslosen Opfern trickreich das Portemonnaie oder andere Wertgegenstände aus den Taschen gezogen hätten. Den Opfern der beiden mutmaßlichen Trickdiebe entstand den Ermittlern zufolge ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 11.600 Euro. Die Vorgehensweise der beiden Festgenommen sei fast immer dieselbe gewesen: Während einer der Trickdiebe den Tatort gegenüber möglichen Zeugen abschirmte, griff der zweite im richtigen Augenblick geschickt zu. Nach ihrem dreiwöchigen Beutezug durch Palmas Stadtbusse setzten die Rumänen der Zeitung zufolge nach Barcelona über. Als sie wenige Tage später wieder auf Mallorca auftauchten, griffen die Ermittler zu.