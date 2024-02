War es Mord oder handelt es sich um die Überreste eines Drogenabhängigen, der an einer Überdosis starb? Ein am Dienstagnachmittag von einem Spaziergänger zufällig gefundenes menschliches Skelett in unmittelbarer Nähe der Roma-Siedlung Son Banya gibt Palmas Polizei Rätsel auf. Die nahezu vollkommen verwesten Leichenteile wurden in der Nähe des städtischen Bus-Depots entdeckt, nur ein paar hundert Meter von der Zufahrt der Barackensiedlung, die seit vielen Jahren als größter Drogenumschlagplatz Mallorcas gilt.

Bisher konnte weder die Identität des Toten noch dessen Geschlecht ermittelt werden. Erst eine komplexe gerichtsmedizinische Untersuchung dürfte Aufschluss darüber geben, um wen es sich gehandelt haben könnte und wie er ums Leben kam. Die Polizei schließt bisher weder aus, dass es sich möglicherweise um einen Mord handelt oder dass der Tote ein Drogenabhängiger war, der nach dem Kauf des Rauschgiftes vor etlichen Monaten oder gar Jahren in Son Banya an einer Überdosis starb. Für Mittwoch (14.2.) ist eine Autopsie geplant, um zu klären, ob einige der Knochen gebrochen waren, was auf einen gewaltsamen Tod hindeuten würde. Außerdem werden DNA-Proben entnommen, um die Leiche zu identifizieren.