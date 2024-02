Und plötzlich war es düster! Auf Mallorca ist es an diesem Mittwoch zu einem relativ seltenen Wetterphänomen gekommen. Mitten am Nachmittag schlich sich eine Nebelbank vom Meer her an und legte sich langsam über Palma. Besonders gut zu sehen war das vom Aussichtspunkt Na Burguesa oberhalb von Palmas Stadtteil Gènova. Dessen Bewohner schossen auch entsprechende Fotos, die sie anschließend an die Redaktion der spanischsprachigen MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" schickten.

Darauf zu sehen ist, wie sich der Nebel auf die Niederungen des westlichen Palmas legt. Die Berge und Hügel von Mallorca inklusive dem Schloss Bellver ragen heraus, während der Rest der Stadt darunter verschwindet. Am Horizont sind die Erhebungen der Inselmitte zu erkennen. Der spanische Wetterdienst Aemet hatte im Vorfeld vor dem Phänomen gewarnt. Nebel kommt auf Mallorca vor allem in den Wintermonaten recht häufig vor, allerdings meist in den frühen Morgenstunden. Bis zirka 10 Uhr lösen sich die Nebelbänke dann in der Regel auf und die Sonne setzt sich durch.