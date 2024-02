Im Zusammenhang mit dem Fall des Mieters, der am zurückliegenden Montag auf Mallorca mutmaßlich vom Vermieter und mehreren Männern verprügelt worden war, hat die Polizei am Mittwochnachmittag weitere Details bekanntgegeben. Wie aus einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" hervorgeht, hatten Beamte der Nationalpolizei noch in der Wohnung des Opfers vier Personen festgenommen, darunter den Eigentümer der Wohnung in Palmas In-Viertel Santa Catalina, dessen Sohn und einen ehemaligen Nationalpolizisten. Die Festgenommenen seien am Mittwoch der Haftrichterin vorgeführt worden, die die vier Männer unter Auflagen wieder auf freien Fuß gesetzt habe.

Hintergrund des mutmaßlich tätlichen Angriffs auf den Mieter, einen 46 Jahre alten Mann aus Pakistan, war offenbar der Wunsch des Vermieters, den bis 2027 gültigen Mietvertrag vorzeitig aufzulösen. Gegenüber dem Mieter soll der Eigentümer diesen Schritt damit begründet haben, dass er die Wohnung nur noch tage- und wochenweise an Urlauber vermieten wolle. Der Zeitung zufolge willigte der Pakistaner grundsätzlich ein, wies den Vermieter aber darauf hin, dass er nun Zeit brauche, eine Ersatzwohnung zu finden. Dem Wunsch des Eigentümers, einen Auflösungsvertrag zu unterzeichnen, sei der Mieter aber nicht nachgekommen. Weil dem Vermieter die Wohnungssuche seines Mieters offenbar zu lange dauerte, kam es am Montagabend zur Eskalation der Situation. Mit fünf männlichen Begleitern, so war der Meldung von "Ultima Hora" zu entnehmen, verschaffte er sich ohne Erlaubnis des Mieters Zutritt zur Wohnung. Letzterer war Augenblicke zuvor auf den Balkon geflüchtet und hatte von dort die Notrufleitstelle alarmiert. Vor den Augen mehrerer Anwohner, die die Szene mit ihren Smartphonekameras festhielten, schlugen die sechs Männer auf dem Balkon auf den Pakistaner ein. Medienberichten zufolge trug der Mieter Verletzungen am Schädel, Nase, Lippen und im Rippenbereich davon. Als wenig später eine Streife der Nationalpolizei am Tatort eintraf, fand sie nach Zeitungsangaben noch vier der sechs Angreifer vor. Die Beamten nahmen die Männer an Ort und Stelle in Gewahrsam. Nachdem die Männer von der Haftrichterin zwei Tage später wieder in die Freiheit entlassen worden waren, sagte der 46-jährige Pakistaner gegenüber der Zeitung vielsagend: "Sollte ich demnächst irgendwo tot aufgefunden werden, wisst ihr, wer die Täter waren."