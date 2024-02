Zwei Schusswaffen, der Nachbau eines FN SCAR-SC-Karabiners und eine Beretta 92 FS-Pistole, wie sie beide alltäglich von der Polizei gebraucht werden, sind bei einem Einbruch aus einem Haus in Felantix gestohlen worden. Wie die spanischsprachige MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" berichtete, fahnden Beamte derzeit nach den Dieben, da die Polizei stark befürchtet, dass die Waffen in die falschen Hände geraten könnten.

Der Raub soll sich bereits vor einigen Wochen ereignet haben. Dabei konnten zwei Personen maghrebinischer Herkunft nach einer wilden Verfolgungsjagd über die Dächer der nahegelegenen Häuser gefasst werden und ein Teil der Diebesbeute sichergestellt werden. Allerdings befand sich weder der besagte Karabiner noch die Selbstladepistole darunter, deren Diebstahl der Eigentümer später anzeigte.

Bei der Beretta 92FS handelt es sich um eine Pistole, die von der Polizei und

dem Militär benutzt wird.

Das Opfer des Diebstahls besaß eine Lizenz für die beiden Schusswaffen, die er in einem speziellen Schrank aufbewahrte und kam somit den in Spanien geltenden Vorschriften nach. Ob die Räuber auch Munition entwendet hatten, ist nicht weiter bekannt. Die Polizei schließt nicht aus, dass die Waffen an Drogenclans verkauft werden könnten, die oftmals bereit sind, viel Geld für echte Kampfgeräte auszugeben. Darüber hinaus vermuten die Ermittler, dass das Gewehr und die Knarre Drogendealern in der slumähnlichen Siedlung Son Banya zum Kauf angeboten werden. Die spanische Polizei wies darauf hin, dass der Erwerb dieser Waffen auf dem Schwarzmarkt eine Straftat darstellt und zu einer sofortigen Verhaftung führt.