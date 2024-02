Bei einem schweren Autounfall in der Cala Morlanda (Manacor) ist an diesem Donnerstag ein 57-Jähriger ums Leben gekommen. Der Spanier verlor offenbar in einer Kurve die Kontrolle über seinen Renault Megane und prallte mit hoher Geschwindigkeit gegen eine Hauswand. Der Crash ereignete sich um 10.45 auf der Ma-4025, die von der Straße Porto Cristo-Cala Millor in Richtung S'Illot abzweigt.

Ähnliche Nachrichten Inca-Autobahn und Palma: Ein Toter und Verletzte bei zwei schweren Unfällen Die Polizei ermittelt jetzt, warum A. M. die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Wie der Rettungsdienst mitteilt, sei der Fahrer auf der Stelle tot gewesen. Wiederbelebungsversuche hätten deshalb nicht stattgefunden. Der laute Knall des Aufpralls rief zahlreiche Nachbarn der Gegend auf den Plan, die umgehend Polizei, Feuerwehr und Krankenwagen verständigten. Informationen des Internetportals "Crónica Balear" zufolge soll der Mann in unmittelbarer Nähe der Unfallstelle gewohnt haben. Tragisch: Die Ehefrau und die Tochter des Opfers hörten den Aufprall ebenso und eilten zur Unfallstelle, wo sie erfahren mussten, dass sie ihren Angehörigen verloren haben.