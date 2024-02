Zwei spektakuläre Autounfälle haben am Dienstag das Verkehrsgeschehen auf Mallorca überschattet. Auf der Autobahn zwischen Palma und Inca verlor am späten Abend ein Mann nahe Son Cladera die Kontrolle über sein Auto und geriet von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich mehrfach und kollidierte mit einer Laterne. Der Fahrer war sofort tot.

Der weitere Unfall hatte sich bereits am Dienstagmittag in Palma ereignet: In der Nähe des Riera-Parks stieß ein Lieferwagen gegen ein anderes Auto und stürzte mitten auf der Fahrbahn um. Die Fahrer wurden nur leicht verletzt. Weil die Lokalpolizei das Areal absperren musste, entstanden mehrere sehr lange Staus in der Nähe der Palma-Arena.

In der Gegend führt der Camí de Jesús am städtischen Friedhof vorbei in die Gewerbegebiete Son Valentí und Can Valero, wo es zahlreiche Betriebe aller Art gibt. Dorthin zu gelangen, war wegen des Unfalls zeitweise schwierig.