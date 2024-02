Auf Mallorca wird es zeitweise feuchter. Ein Regengebiet nähert sich laut dem Wetterdienst Aemet der Insel, für Freitagabend wurde eine Regenwahrscheinlichkeit von 75 Prozent erwartet, die am Samstag sogar auf 85 Prozent ansteigen soll. Die Höchsttemperaturen bleiben knapp unter der 20 Grad-Marke hängen. Nachts ist es mit 9 Grad weiterhin kalt.

Bereits am Samstagnachmittag verabschiedet sich der Prognose zufolge das Regengebiet wieder, die Sonne lässt sich dann wieder lange blicken. Am Sonntag wird örtlich die 20-Grad-Marke geknackt, bevor sich das Wetter am Montag wieder eintrübt. Am Dienstag wird erneut mit Regen gerechnet, die Temperaturen sollen dann auf 16 bis 17 Grad absinken.

In den vergangenen Wochen war es auf der Insel vorwiegend trocken gewesen. Trinkwasserrestriktionen mussten örtlich wie etwa im Dorf Valldemossa bereits verhängt werden. Ob der angekündigte Regen ergiebig sein wird, steht noch in den Sternen.

Am Donnerstag wurde vielerorts auf der Insel die 20-Grad-Marke gerissen: Am wärmsten war es im Weindorf Binissalem, wo 22,5 Grad erreicht wurden. Auf Platz 2 folgt der Flughafen von Palma mit 22 Grad vor Pollença mit 21,7 Grad, Muro mit 21,5 Grad und Sa Pobla mit 21,2 Grad.