Auf Mallorca bereiten sich die Behörden auf den für den kommenden Montag, 19. Februar, angekündigten Bauernprotest in der Inselhauptstadt Palma vor. Wie bereits in den Vorwochen in anderen europäischen Metropolen beobachtet, wollen die Landwirte mit ihren Traktoren den Straßenverkehr in der Vormittagsstunden weitgehend lahmlegen. Mit dem Protest, so die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora", wollen die Bauern ihren Unmut über die Brüsseler Agrarpolitik Luft machen. Dort, so war in den zurückliegenden Wochen auf den Straßen von Berlin bis Rom zu hören, gebe es "zu viel Ökologie und zu viel Bürokratie".

Die Stadt Palma kündigte Medienberichten zufolge am Freitag an, 20 Beamte der Ortspolizei zur Begleitung der tractorada abzustellen. Die Polizisten sollen dafür sorgen, dass es im Rahmen des Protests zu keinen Ausschreitungen kommt. Auch die Verkehrsbetriebe Palma (EMT) rechnen mit Einschränkungen beim Busverkehr. Ein EMT-Sprecher prognostizierte, dass es in den Vormittagsstunden zu zahlreichen Umleitungen von Buslinien kommen werde. Polizeiangaben zufolge müssen sich Verkehrsteilnehmer spätestens ab 11 Uhr auf gesperrte Straßen und Staus auf den Einfallstraßen einstellen. Ähnliche Nachrichten Warum 200 Traktoren durch Palma de Mallorca knatterten Ab 11.30 Uhr rechnen die Behörden auf Einschränkungen auf folgenden Straßen: Calle Manuel Azaña

Calle Manacor

Avenida Gabriel Alomar

Avenida Alexandre Rosselló

Plaça d'Espanya

Avenida Gran i General Consell

Avenida Comte de Sallent

Avenida de Alemanya

Avenida de Portugal

Passeig de Mallorca (auf Seite der Innenstadt)

(auf Seite der Innenstadt) Avenida Jaume III.

Passeig des Borne Zwischenzeitliches Ziel der Bauern und Traktoren, so die Zeitung, sei der Sitz der Vertretung der Zentralregierung (Delegación de Gobierno) am Passeig des Borne. Dort soll gegen 12.30 Uhr eine Protestkundgebung stattfinden. Im Anschluss planen die Veranstalter des Bauernprotests einen Traktorenumzug durch folgende Straßen: Avenida Antoni Maura

Avenida Adolfo Suárez

Avenida Gabriel Alomar

Calle Joan Maragall

Calle Felicià Fuster

Calle Callao

Calle Brotad

Avenida de Mèxic Die Polizei wies Autofahrer ferner darauf hin, dass während des Protests die Parkplätze am Kaufhaus El Corte Inglés, der Plaça d'Espanya und Calle Compte de Sallent vorübergehend gesperrt sein werden.