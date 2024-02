An diesem Wochenende müssen Mallorca-Urlauber wieder mit verspäteten oder annullierten Flügen rechnen. Wie die Vereinigung Cockpit bekannt gegeben hat, wird bei der deutschen Airline Discover gestreikt. Von Samstagmorgen bis einschließlich Montagabend, 17. bis 19. Februar, sind Piloten dazu aufgerufen worden, ihre Arbeit niederzulegen. Laut der Vereinigung sollten sich Passagiere rechtzeitig über ihre Flüge informieren. Es kann es zu Flugausfällen und -verzögerungen kommen.

Ein Blick auf den Flugplan am Flughafen von Palma de Mallorca am Samstagmorgen weist bisher keine Verspätungen oder gecancelte Flüge auf. Hier können Sie alle Ankünfte und Abflüge nachverfolgen. Das könnte sich in den kommenden Stunden und Tagen aber noch ändern. In den vergangenen Wochen hatte es bei der Lufthansa-Tochter immer wieder Streiks gegeben, zahlreiche Mallorca-Flüge waren betroffen gewesen.

Die Piloten streiken, weil sie sich für neue Tarifverträge starkmachen. Sie fordern unter anderem eine bessere Bezahlung. Die bisherigen Tarifverhandlungen zwischen der deutschen Airline Discover und der Vereinigung Cockpit waren gescheitert.