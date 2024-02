Die Lebensmittelpreise auf Mallorca sind in den vergangenen Monaten kontinuierlich gestiegen. Mittlerweile kostet ein Liter Olivenöl rund neun Euro. Wer auf besondere Qualität Wert legt, kann sogar bis 16 Euro bezahlen. In einem Supermarkt in Palma de Mallorca ist deshalb neuerdings eine ungewöhnliche Maßnahme umgesetzt worden. Die Olivenöl-Flaschen werden jetzt in einem Laden im Viertel El Terreno in einer verschlossenen Vitrine angeboten. Sie als Kunde einfach aus dem Regal zu nehmen und in den Einkaufswagen zu tun, geht nicht mehr. Stattdessen muss man zuerst Mitarbeiter bitten, den Glasschrank aufzuschließen.