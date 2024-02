Beamten der Nationalpolizei ist es gelungen, in weniger als vier Stunden drei Hausbesetzungen in verschiedenen Häusern in Palma de Mallorca zu verhindern. Die Vorfälle ereigneten sich am vergangenen Freitag, und in der Folge wurden fünf Personen festgenommen. Bei den Festgenommenen handelt es sich um drei Spanier, einen Kolumbianer und einen Ecuadorianer, alle im Alter zwischen 18 und 33 Jahren.

Gegen 11.45 Uhr wurde eine Streife der Nationalpolizei zu einem Haus im Stadtteil Camp Redó geschickt, wo versucht wurde, die Alarmanlage auszuschalten. Vor Ort erklärte der Techniker der Sicherheitsfirma den Beamten, dass in dem Haus am Vortag eine Alarmanlage installiert worden war, die einige Stunden später nicht mehr funktionierte. Als er sich erneut zum Tatort begab, stellte er fest, dass ein Fenster eingeschlagen und das Schutzsystem beschädigt worden war. Er informierte die Polizei über den Vorfall.

Die Beamten klopften daraufhin an die Tür, und ein Mann öffnete sie. Als der Hausbesetzer die Anwesenheit der Polizei bemerkte, schlug er dem Beamten die Tür vor der Nase zu und schloss sich in der Wohnung ein. Als er verhaftet werden sollte, griffen zahlreiche Familienmitglieder die Beamten an, packten sie an den Armen und schubsten sie, um die Verhaftung zu verhindern. Schließlich wurde er wegen Besetzungsdelikten, Sachbeschädigung und Widerstand gegen die Festnahme verhaftet.

Der zweite Einsatz fand um 13:30 Uhr desselben Tages statt. Die Beamten wurden zu einem Haus im Viertel Son Malferit geschickt, wo eine Alarmanlage außer Betrieb gesetzt worden war. Die Beamten klopften an die Tür. Ein Mann öffnete diese und gab an, seit einer Woche in dem Haus zu wohnen, was völlig falsch war. Nach Vorlage seiner Unterlagen konnten die Beamten feststellen, dass es sich bei ihm um denselben Mann handelte, der am Vortag per Zwangsräumung aus dem Haus verwiesen worden war, und dass sich eine Frau, die ebenfalls zuvor verwiesen worden war, ebenfalls in dem Haus befand. Die Beamten nahmen beide fest.

Schließlich wurde die Nationalpolizei darüber informiert, dass im Stadtviertel Pere Garau ein Mann in ein Haus eingedrungen war und die vorhandenen Alarmanlagen im Haus zerstört hatte. Der vor Ort anwesende Wachmann, der über die Hausschlüssel verfügte, begab sich in das Haus und stellte fest, dass die Tür aufgebrochen worden war, der Türrahmen zerbrochen und die Alarmanlage herausgerissen und im Inneren beschädigt worden war.In einem der Zimmer des Hauses befand sich ein Mann, der angab, das Haus bewohnen zu wollen, woraufhin die Beamten den Mann festnahmen.