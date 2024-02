Auf Mallorca hat sich ein kurioser Fall von Hausbesetzung ereignet. Im Meeresviertel El Molinar von Palma de Mallorca hat eine Frau vier Okupas in ihrer Immobilie vorgefunden. Die jungen Männer hatten es sich gemütlich gemacht und schliefen seelenruhig, als die Besitzerin das Haus betrat. Wie die MM-Schwesterzeitung Última Hora berichtet, ereignete sich der Fall am vergangenen Sonntag, 11. Februar. Die vier Männer sind zwischen 18 und 22 Jahren, stammen aus Algerien und wurden bereits festgenommen.

Die Okupa-Bande soll sich am Abend Zutritt in die Wohnung verschafft haben. Laut der Nationalpolizei von Palma de Mallorca bemerkte die Eigentümerin die Hausbesetzung am nächsten Morgen, als sie ihre Immobilie betrat. Die Frau alarmierte die Beamten. Als diese eintrafen, weckten sie die vier Hausbesetzer erst einmal auf. Bei den weiteren Ermittlungen wurde schnell klar, dass die Bande nicht aus Unbekannten besteht.

Ein gewaltsamer Raubüberfall in einem Supermarkt auf Mallorca von Ende Dezember geht ebenfalls auf das Konto der Kriminellen. Bei dem Vorfall hatten zwei der vier Männer nicht nur geklaut, sondern auch den Wachmann des Supermarkts angegriffen. Die Bande muss sich jetzt wegen des Überfalls und wegen der Hausbesetzung verantworten.

Illegale Hausbesetzungen kommen auf Mallorca immer wieder vor. Dabei passieren auch aufsehenerregende Fälle, wie etwa Mitte Januar, als ein Mann bei dem Versuch, eine Wohnung zu besetzen, aus dem vierten Stock stürzte und sich schwer verletzte. Im vergangenen Jahr hatte ein anderer Mann eine Drei-Millionen-Villa in einem Luxusviertel in Palma de Mallorca besetzt. Die steigenden Mietpreise auf der Insel erschweren die Wohnungsnot zusätzlich.