Die Gartenanlage des bei Deutschen beliebten Restaurants Can Babiloni im Dorf S'Arracó im Südwesten von Mallorca ist am vergangenen Samstag verwüstet worden. Laut der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" fanden die Betreiber des Lokals in der Nähe von Port d'Andratx umgeworfene Dekorationsgegenstände und beschädigtes Mobiliar vor.

Zu dem Vorfall in dem beschaulichen Ort kam es am Rande einer Auto-Rallye namens Sol de Ponent, zu der sich sehr viele Zuschauer auf Mallorca eingefunden hatten. Das Ereignis findet einmal im Jahr im Südwesten der Insel statt, die Fahrzeuge waren auch in Andratx, Camp de Mar und Estellencs unterwegs. Das Restaurant befindet sich an der Landstraße zwischen Port d'Andratx und dem kleinen, etwas italienisch daherkommenden Ferienort Sant Elm ganz im Westen von Mallorca. Es bietet vor allem Grillfleisch und Meeresfrüchte ein. Bei Tripadvisor wird der Esstempel, dessen spanische Gerichte die Deutschen magisch anziehen, fast durchweg gut bewertet.