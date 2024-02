Mit Fingerfood, Sekt und Wein hat das Hotel Saratoga am vergangenen Donnerstag die Eröffnung seines neuen Restaurants L’Atic gefeiert. Die Häppchen, zubereitet von Chefkoch Juan Pinel, gaben einen Vorgeschmack auf das gastronomische Niveau, das die Gäste dort von nun an erwartet: Gereicht wurden etwa Kroketten vom iberischen Schwein, Geflügel-Cannelloni mit Safran und Pilzsauce sowie kross getoastete dünne Brotscheiben oder Brioche-Brötchen mit iberischem Schweinenacken.

Küchenchef Pinel, Mallorquiner aus Calvià, konnte trotz seines jungen Alters von 29 Jahren bereits Erfahrung in den Küchen von Viavelez mit Paco Ron, Kena mit Luis Arévalo oder Zaranda mit Fernando Pérez Arellano sammeln. Er setzt bei seinen Kreationen auf Ehrlichkeit, auf Tradition und einheimische Produkte, verschließt sich aber auch nicht vor Einflüssen anderer Kulturen. Ohne seine Heimat zu verlassen, hat Juan Pinel sein ganz persönliches kulinarisches Konzept geschaffen, bei dem das Produkt der Protagonist eines jeden Gerichts ist, fein verarbeitet und gekonnt kombiniert.

Das L’Atic bietet zwei Menüs an: ein Mittagsmenü (fünf Gänge, 38 Euro) und ein Degustationsmenü, das nur zum Abendessen serviert wird (acht Gänge, 62 Euro). Es kann sowohl mittags als auch abends à la carte bestellt werden.

Die Speisekarte ist in vier Abschnitte unterteilt. Den Anfang machen „Bocados”, kleine Häppchen wie etwa rohe Austern mit eingelegter Rose und Reis, Felsenfischkrokette mit Rotem Thunfisch und grünem Curry oder Tempura-Shisho-Blatt mit geräuchertem Aal, Maiscreme und grünem Apfel. Bei den Vorspeisen überraschen die Kombinationen wie Roastbeef vom Eichelschwein mit eingelegten Orangen, lila Karotten, Knoblauch und Brot des Tages oder „falsche” Lasagne vom schwarzen Schwein (eine Bolognese vom typischen Inselschwein und Shitake-Pilzen, Wonton-Blättern, Ingwerschaum und Sobrassada).

Zu den gehaltvollen Hauptgerichten zählt ein Tintenfisch in seiner Sauce mit Schweinefleisch oder zartes Kalbfleisch mit cremigem Sellerie, Pilzen und Mixedpickles. Dazu gibt es immer hausgemachtes Tagesbrot und Salz aus Es Trenc. Zum Dessert wird ein Dattelpüree mit einheimischem Zitronensorbet, Kokosschaum, Zitronenbiskuit, knusprige Kokosnuss und Zitrone in Salzlake oder Käsekuchen mit Pistazien und mallorquinischem Olivenöl aus Käse von Menorca angeboten.

Nach einem kompletten Facelifting wurde der Raum, in dem sich früher die Bühne des Blue Jazz Clubs befand, in ein großes, helles Restaurant umgewandelt, das in zwei Bereiche unterteilt ist. Auf der rechten Seite befindet sich ein Bartresen für sechs Personen. Von dort lässt sich live die Arbeit in der offenen Küche verfolgen und zudem ein beeindruckender Blick auf die Kathedrale genießen. Auf der linken Seite befindet sich der eigentliche Speisesaal, der von großen Fenstern umgeben ist. Der neue Name ist dabei Programm: Das L’Atic (also Penthouse) befindet sich im siebten Stock des Hotels Saratoga (www.hotelsaratoga.com) mit einer atemberaubenden Aussicht auf den Hafen und die Bucht von Palma.