Der für das deutsche Team P&S Metalltechnik - Benotti gestartete Anton Albrecht hat am zurückliegenden Wochenende die mehrtägige Challenge Un Hivern a Mallorca (Ein Winter auf Mallorca) gewonnen. Einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" zufolge setzte sich der 27-jährige Sachse in der letzten von insgesamt fünf Etappen klar gegen die Konkurrenz durch. Damit sicherte sich der Nachwuchsfahrer auch die Gesamtwertung, am Ende betrug sein Vorsprung vor dem Zweitplatzierten Juan Antonio Segovia 37 Sekunden. "Es war eine Tip-top-Teamleistung", sagte Albrecht gegenüber dem Branchenportal radsport-news.com. "Wir sind super happy mit dem Ausgang und freuen uns, dass wir das Gelbe Trikot mit nach Hause nehmen konnten."

Die letzte Etappe der Rundfahrt Un Hivern a Mallorca führte über eine Distanz von 133 Kilometer und endete am beliebten Aussichtspunkt Mirador d'es Colomer an der Nordküste der Ortschaft Pollença. Nach einer Fahrzeit von knapp drei Stunden setzte sich Albrecht im drei Kilometer langen Schlussanstieg aus einer kleinen Spitzengruppe erfolgreich ab. Hinter ihm fuhr zunächst Bruno Keßler (rad-net Oßwald) über die Ziellinie, im Anschluss der Spanier Marc Torres. Mit Albrecht konnte sich wie schon im Vorjahr (Moritz Kretschy) ein deutscher Fahrer bei dem Rennen durchsetzen. Die Challenge Un Hivern a Mallorca wurde seinerzeit für mallorquinische Amateurfahrer ins Leben gerufen. Nach mehrjähriger Pause hatte sich der balearische Radsportverband erst im vergangenen Jahr für eine Fortsetzung des Wettbewerbs entschieden. Heutzutage nehmen an der Challenge fast ausnahmslos drittklassige Profis der sogenannten Kontinental-Kategorie teil.