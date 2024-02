Mallorca stehen schon bald schmuddelige Tage ins Haus. Am Freitag erreicht laut dem Wetterdienst Aemet ein Regengebiet mit zeitweise starken Windböen aus dem Nordwesten die Insel, die Schneefallgrenze liegt dann bei 900 Metern. Am Samstag steigt die Niederschlagswahrscheinlichkeit auf 75 Prozent.

Bis mindestens Montag soll es durchwachsen bleiben, und immer wieder kann es regnen. Es bleibt windig, die Tagestemperaturen sacken auf breiter Front unter die 20-Grad-Marke. Nachts bleibt es unangenehm kalt.

Bis das Tief die Insel erreicht, bleibt es trocken, mal ziehen Wolkenfelder über den Himmel, mal ist es stundenlang sonnig. Am Donnerstag werden örtlich die 20 Grad geknackt.

Am Montag war dies auf der Insel nicht der Fall: Am mildesten war es in Pollença mit 19,8 Grad. Folgende Orten kommen auf den anderen Plätzen: Muro (19,3 Grad), Sa Pobla und Manacor (19,2 Grad) und Artà (19,1 Grad). In anderen Orten wie Calvià, Banyalbufar und Ses Salines wurden die 16 Grad nur knapp überschritten.