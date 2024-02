Im Hafenbecken von Palma de Mallorca ist am Dienstagvormittag gegen 11 Uhr eine männliche Leiche gefunden worden. Ein Medizinerteam der Guardia Civil hat sich zur Mole Dique Oeste aufgemacht, um den dorthin geschafften Körper in Augenschein zu nehmen, zu untersuchen und herauszufinden, ob der Mann möglicherweise getötet worden war.

Hunderte Touristen beobachteten Spezialtaucher dabei, wie sie den Toten aus dem Hafenbecken zogen. Bei dem Opfer, bei dem keine Dokumente gefunden wurden, soll es sich um einen 60- bis 70-Jährigen handeln. Im Hafen befinden sich zahlreiche Yachten und größere Schiffe. An der Westmole starten einige Fähren.

Erst am vergangenen Donnerstag war ein 72-jähriger deutscher Resident tot in seiner Wohnung im Carrer dels Pins in Peguera auf Mallorca aufgefunden worden. Das Rathaus von Calvià und die Guardia Civil bestätigten den Vorfall gegenüber MM. Die Ehefrau des Mannes, der eines natürlichen Todes gestorben sein soll, lag bewusstlos neben dem Körper des Verstorbenen auf dem Boden.