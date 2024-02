Ein 72-jähriger deutscher Resident ist am Donnerstag tot in seiner Wohnung im Carrer dels Pins in Peguera auf Mallorca aufgefunden worden. Das Rathaus von Calvià und die Guardia Civil bestätigten den Vorfall gegenüber MM. Die Ehefrau des Mannes, der eines natürlichen Todes gestorben sein soll, lag bewusstlos neben dem Körper des Verstorbenen auf dem Boden.

Rettungssanitäter führten bei der Seniorin eine medizinische Erstversorgung durch, bevor sie ins Universitätskrankenhaus Son Espases in Palma gebracht wurde. Mittlerweile hat sich der gesundheitliche Zustand der Ehefrau wieder stabilisiert und sie wurde aus dem Krankenhaus entlassen. Nach Angaben der Polizei sollen die Eheleute alkoholkrank gewesen sein. Der Fall sorgte unter den Residenten des Deutschen-Hotspots im Südwesten der Insel für Fassungslosigkeit. Internen Quellen zufolge soll es sich bei dem Verstorbenen um einen Gastronomen handeln, der seit 30 Jahren auf der Baleareninsel lebte und ein Café betrieben hatte. Seitdem er sich vor wenigen Jahren aus dem Berufsleben in den Ruhestand begeben hatte, soll der Deutsche sehr zurückgezogen gelebt haben. Seine Frau habe vor zwei Jahren einen Hirnschlag erlitten und sei auf einen Rollator angewiesen. In der Nachbarschaft, die gleichermaßen aus Mallorquinern und Deutschen besteht, war das deutsche Ehepaar sehr bekannt. Die beiden einstigen Cafébetreiber seien aber bereits mehrere Tage vor dem Todesfall nicht mehr gesehen worden, weshalb die Nachbarn die Polizei riefen. Nachbarn und Anwohner vermuten daher, dass die Leiche des Mannes seit Tagen oder möglicherweise Wochen in der Wohnung gelegen hatte, was bislang noch nicht von der Polizei bestätigt werden konnte.