Das über Mallorca seit einigen Tagen festsitzende Tiefdruckgebiet wird auch in den kommenden Tagen nicht weichen. Laut dem Wetterdienst Aemet bleibt es bis inklusive Mittwoch schmuddelig: Immer wieder blitzt und donnert es, oberhalb von 1100 Metern kann es schneien. Der Wind aus dem Norden frischt immer mal wieder auf, es wird nicht milder als 15 Grad. Nachts geht es auf 7 Grad herunter.

Für Montag wurde wegen hohen Seegangs die Warnstufe Gelb herausgegeben. Das Gleiche gilt für den Südwesten, Süden und Südosten der Insel wegen starker Böen. Für Dienstag ist bislang keine Warnstufe dekretiert worden. Der Donnerstag soll wieder sonnig werden, doch bereits am Freitag wird mit einer erneuten Eintrübung gerechnet.

Bereits am Wochenende war es trüb auf der Insel gewesen. Am Sonntag wurde die 20-Grad-Marke nicht gerissen, in Port de Pollença war es mit 18 Grad am mildesten. Auf Platz 2 folgt Pollença mit 17,7 Grad vor dem Leuchtturm von Cala Rajada und Muro mit 17,1 Grad. Sehr kühl blieb es am Kloster Lluc mit 13,5 Grad.