Ein 30-jähriger Marokkaner ist von der Polizei auf Mallorca verhaftet worden, nachdem er einen Busfahrer der städtischen Verkehrsbetriebe von Palma zusammengeschlagen haben soll. Zuvor hatteder Chauffeur des Busses den Mann darum gebeten, die Musik seiner mobilen Musikbox herunterzudrehen, da sich die übrigen Fahrgäste gestört gefühlt hätten.

Der Vorfall ereignete sich am Mittwochnachmittag in einem Bus, der wie gewöhnlich vom Zentrum der Stadt zum Universitätskrankenhaus Son Espases unterwegs war. Zunächst wurde der Marokkaner freundlich dazu aufgefordert, die Dezibel seiner Musikanlage herunterzudrehen, reagierte jedoch nicht. An der Bushaltestelle Son Espases kam es dann zu dem gewalttätigen Vorfall, als der Fahrer aus dem Bus stieg, um eine kurze Pause einzulegen. In dem Moment wurde er von dem Marokkaner angegriffen, der mehrfach auf ihn einschlug. Dabei beschimpfte er den Busfahrer vehement und stieß verbal sogar Todesdrohungen aus.

Security-Leute des Krankenhauses schritten daraufhin ein, und schafften es, den Angreifer festzuhalten, bis die Polizei eintraf. Der Fahrer des Busses erlitt zahlreiche Verletzungen und hatte offene Wunden davongetragen, die genäht wurden mussten. Als der Afrikaner abgeführt wurde, musste die Polizei ihn davon abhalten, sich selbst zu verletzen.