Sieben Bewohner von Mallorca, die von Genf in einem Flugzeug der Airline Easyjet jüngst auf die Insel fliegen wollten, haben unverrichteter Dinge in der Schweiz zurückbleiben müssen. Einer der Betroffenen sagte der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora", dass die Passagiere nicht hätten einsteigen dürfen, weil sich eine Mitarbeiterin des Bodenpersonals verbal angegriffen gefühlt habe.

In der Warteschlange am Check-in-Desk hätten sich die Spanier lautstark über die Langsamkeit der Abfertigung aufgeregt. Es seien mehrere Schimpfwörter gefallen, so der Passagier. Diese seien aber nicht direkt gegen die Easyjet-Beschäftigten gerichtet gewesen. Die Spanier hatten einn Ski-Kurzurlaub in Sion verbracht.

Von der Schweiz kommt man nicht nur mit Easyjet, sondern auch mit Swiss nch Mallorca, und das ebenfalls von Genf aus und dazu noch von Zürich. Weitere Flughäfen, die zeitweise eine Verbindung mit Mallorca haben, sind Basel und Bern.