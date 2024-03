Ein mutmaßlich Unfallflüchtiger hat sich auf Mallorca der Polizei gestellt. Wie die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" am Montag meldete, suchte der 28-jährige Mann aus Ecuador am zurückliegenden Samstag eine Wache der Nationalpolizei in Palma auf, um die Verantwortung des tags zuvor ereigneten Unfalls zu übernehmen. Am Paseo Marítimo, auf Höhe des Nachtlokals Lío, war am frühen Freitagmorgen eine 19 Jahre alte Frau von einem weißen BMW angefahren und schwer verletzt worden. Der Fahrer des Autos flüchtete nach dem Unfall.

Ähnliche Nachrichten Video zeigt: Autofahrer drängt Taxi von der Straße ab – Fahrerin wird schwer verletzt Zeitungsangaben zufolge kam der Unfallflüchtige seiner Festnahme durch die Polizei zuvor. Diese habe im Zuge von Ermittlungen, bei der Augenzeugen befragt und Überwachungskameras ausgewertet worden waren, den Halter des BMWs bereits ermittelt gehabt. Nach Polizeiangaben war das Unfallfahrzeug zum Zeitpunkt des Unglücks mit "hoher Geschwindigkeit" auf der Hafenmeile unterwegs. Auf den 28-Jährigen warte nun ein Verfahren wegen Unfallflucht und schwerer Körperverletzung im Straßenverkehr. Das Opfer war mit schweren Kopfverletzungen ins Universitätskrankenhaus Son Espases eingeliefert worden. Ihren Gesundheitszustand beschrieben die behandelnden Ärzte am Montag gegenüber der Zeitung als kritisch, aber stabil.