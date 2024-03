Am Montagabend hat sich im Westen Mallorcas eine Gasexplosion ereignet. Dabei ist in Andratx ein Haus eingestürzt, weitere in der Umgebung sind in Mitleidenschaft gezogen worden. Zwei Männer sind verletzt worden. Einer der beiden Männer, ein 53-jähriger Bewohner des Hauses, erlitt schwere Verbrennungen an vierzig Prozent seines Körpers. Wie die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" berichtet, ereignete sich das Unglück am Montagabend um kurz vor 23 Uhr. Nach aktuellem Kenntnisstand soll eine starke Verpuffung in einer Butangasflasche in der Küche des Hauses der Grund für das Unglück sein.

Der schwer verletzte Spanier musste von den Rettungskräften aus den Trümmern geborgen werden. Er war bewusstlos. Noch immer wird der Mann im Krankenhaus Son Espases in Palma de Mallorca behandelt. Der andere Bewohner des Hauses kam mit leichten Verletztungen davon. Das betroffene Haus liegt im Carrer del Nord am Ortsrand von Andratx. Auf den Bildern ist zu sehen, wie sehr die Häuser in der Straße durch die Gasexplosion in Mitleidenschaft gezogen worden sind. Überall liegen Schutt und Trümmer. Auch die umliegenden Häuser haben Schäden durch die Gasexplosion am Montagabend getragen. Foto: Michel's Mehrere Rettungstrupps rückten am Montagabend zu dem Unglück aus, darunter die Guardia Civil, die Ortspolizei von Andratx, Feuerwehren und auch Freiwillige des Zivilschutzes. Der Einsatz dauerte mehrere Stunden, berichtet "Última Hora". Auch danach blieben Beamte der Guardia Civil vor Ort, um die Nachbarhäuser zu bewachen. Sie drohten, ebenfalls einzustürzen. Jetzt soll genau ermittelt werden, wie es zu der Gasexplosion in Andratx kommen konnte.