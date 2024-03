Ein Gericht in Palma de Mallorca hat einen Deutschen zu einer Geldstrafe verurteilt, der einer Stewardess beim Aussteigen aus einem Flugzeug im Airport der Insel an den Po gefasst hatte. Der Mann, der in Deutschland wohnhaft ist, muss 3780 Euro bezahlen. Der per Videokonferenz zugeschaltete Angeklagte gab die Tat zu, die am 4. Mai 2023 begangen wurde.

Er kam damals in einem Flugzeug aus Hamburg auf die Insel, um hier seinen Urlaub zu verbringen. Nachdem er der Stewardess an den Po gefasst hatte, informierte diese ihren Vorgesetzten. Der setzte sich mit der Guardia Civil in Verbindung. Einige Beamte nahmen den Mann im Terminal fest und führten ihn ab. Er wurde damals gegen Auflagen auf freien Fuß gesetzt. Vor allem in der Hochsaison nimmt unter Insel-Urlaubern die Zahl unsittlicher Vorgänge traditionell stark zu. So etwas wird vor allem in bekannten Hochburgen von Exzesstouristen wie Arenal und Magaluf registriert.