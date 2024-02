Für viele Menschen ist und bleibt Mallorca das Reiseziel Nummer Eins. So sieht es auch am Hamburger Flughafen aus. Jetzt ist das Ranking der beliebtesten Reiseziele aus dem vergangenen Jahr veröffentlicht worden. "Mallorca hat es wieder auf Platz 1 geschafft", heißt es in der Pressemitteilung. Das Besondere dabei: Die Insel schafft es, verschiedene Urlaubertypen anzulocken. Seien es Familien, Paare oder auch Freunde, die zusammen ihre freie Zeit verbringen wollen – sie alle zieht es ungebremst auf die Insel.

Auf Platz zwei kommt die Türkei mit Antalya und gleich danach Hurghada in Ägypten. Insgesamt ist Spanien als Urlaubsland am Hamburg Airport aber so oft vertreten wie kein anderes. Ganze achtmal schaffen es auch noch andere Städte und Inseln in die Top 25 der beliebten Reiseziele in 2023. Hoch im Kurs standen auch die kanarischen Inseln: Auf Platz vier schaffte es Fuerteventura, gleich danach kommt Gran Canaria und Teneriffa belegt Platz acht. Auf Platz 20 ist Lanzarote vertreten.

Auch viele Städte auf dem spanischen Festland sind vom Hamburg Airport aus gerne bereist worden. Malaga landet auf Platz 12, Barcelona auf Platz 15 und Alicante ist das Schlusslicht der Liste. Auch im vergangenen Jahr sahen die Zahlen ähnlich aus. "Jeder fünfte Urlaubsreisende besuchte die Balearen-Insel Mallorca", gab der Flughafen in Norddeutschland damals bekannt. Auf MM-Anfrage teilt ein Pressesprecher des Flughafens mit: "Mallorca war auch in den Jahren 2019 bis 2022 schon auf Platz 1 in Hamburg."