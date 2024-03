Wer schon immer von einem Landgut auf Mallorca träumte und das dafür nötige Kleingeld parat hat, für den bietet sich jetzt im Herzen der Serra de Tramuntana die Gelegenheit. Frisch auf dem Markt ist die Possessió d'Escorca, eine Finca mit drei Gebäuden auf einem 34 Hektar großen Grundstück. Gut möglich, dass der eine oder andere Inselliebhaber bereits direkten Kontakt zu der Immobilie hatte. Das Panoramarestaurant Escorca war seinerzeit der ideale Ausgangspunkt vor dem Abstieg in den populären Sturzbach Torrent de Pareis. Im Zuge der Corona-Pandemie sahen sich deren Betreiber zum Aufgeben gezwungen, seither sind die Räumlichkeiten einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" zufolge geschlossen.

Neben dem 440 Quadratmeter großen Restaurant, dessen Aussicht das mit dem Verkauf beauftragte Immobilienunternehmen als "unschlagbar" bezeichnet, erwarten den künftigen Gutsherrn beziehungsweise die künftige Gutsfrau ein 417 Quadratmeter großes Haupthaus sowie ein 455 Quadratmeter großer Lagerraum. Um beides auf Vordermann zu bringen, sollte der Käufer ein paar weitere Millionen Euro bereithalten. Im Gegenzug gibt es weite Olivenhaine, dichte Kiefernwälder und ganz viel Ruhe.

Dass es das Anwesen bis in die Zeitung schaffte, ist aber vielmehr einem Fehler der Immobilienagentur geschuldet. Diese hatte der Zeitung zufolge anfangs Fotos der Kapelle Sant Pere mit ins Netz gestellt, was den Geografen Miquel Àngel Escanells auf den Plan rief. Wenig später habe sich bei der Agentur das Bistum gemeldet, mit der Bitte, die Fotos zu entfernen. Damit sollte der Eindruck vermieden werden, der Verkaufspreis von 3,4 Millionen Euro beinhalte das schmucke Gotteshäuschen aus dem 13. Jahrhundert. Apropos Sant Pere, jedes Jahr am 29. Juni lädt das Bistum zum Tag des Schutzheiligen Besucher nach Escorca. Beste Gelegenheit für Interessierte mit gut gefüllter Brieftasche, sich das Anwesen diskret aus nächster Nähe anzusehen.