Nach dem Überfall auf eine Mallorca-Urlauberin im Südwesten der Insel konnte die Guardia Civil jetzt den mutmaßlichen Täter festnehmen. Nach fünf Wochen andauernden Ermittlungen klickten am vergangenen Dienstag in seiner Wohnung in dem beliebten Urlauberort Peguera die Handschellen. Ende Januar soll der Mann eine 64-jährige Luxemburgerin überfallen haben. Dabei stahl der 41-Jährige eine luxuriöse Handtasche der Marke Louis Vuitton inklusive 250 Euro Bargeld.

Bei dem Vorfall, der sich um 22 Uhr ereignet hatte, lauerte der Täter der Frau auf der Straße auf und sprach sie an. Dann schubste er die Luxemburgerin so sehr, dass sie zu Boden fiel. Diesen Moment nutze der Mann aus und stahl ihre Wertsachen, berichtet die MM-Schwesterzeitung "Última Hora". Dabei erlitt die 64-Jährige nur leichte Verletzungen und gab bei den Beamten an, unheilbar krank zu sein und dass sie in Kürze nach Luxemburg zurückkehren wolle.

Der mutmaßliche Täter war am Abend des Raubüberfalls in einer Bar gesehen worden. Dort war er aufgefallen, weil er Fotos von anderen Gästen machte. Auch sein Opfer, die Luxemburgerin, hatte er wohl in jener Bar ausgesucht. Durch die genaue Beschreibung seiner Kleidung und die Aufnahmen von mehreren Sicherheitskameras konnte der Mann nun festgenommen werden.