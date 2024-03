Das Wetter auf Mallorca ist in diesen Tagen vor allem eins: wechselhaft. Am Donnerstag hatte es noch fast frühlingshafte Temperaturen gegeben. Am Nachmittag ist sogar die 20-Grad-Marke geknackt worden. In Palma am Leuchtturm Portopí sowie in Port de Pollença im Norden der Insel sind am Donnerstag jeweils 20 Grad gemessen worden. Doch schon in der Nacht sind ergiebige Regenschauer losgegangen, die das Wetter am Wochenende auch weiter dominieren werden.

Am Freitagmorgen zeigte sich der Himmel über Palma de Mallorca stark bewölkt und viele Menschen waren im morgendlichen Berufsverkehr mit Regenschirmen unterwegs. Laut des staatlichen Wetterdienstes AEMET ist das Regengebiet bereits Richtung Nachbarinsel Menorca abgezogen. Vor allem am Freitagvormittag kann es noch bedeckt sein und auch nochmal regnen. Dabei wird sich der Sahara-Staub aus der Atmosphäre lösen und in Form von braunem Schlammregen herunterkommen. Am Nachmittag ist es wahrscheinlich, dass es aufklart und wieder etwas freundlicher wird. Um die 16 Grad in Sóller und bis 18 Grad in Alcúdia erreichen die Höchstwerte dazu.

Der Samstag fällt auf Mallorca fast überall ins Wasser. Auf der gesamten Insel muss mit ausgiebigen Regenschauern gerechnet werden. Örtlich sind am Abend auch Gewitter möglich. Im Tramuntana-Gebirge könnte in höheren Lagen Schnee fallen, denn die Schneefallgrenze sinkt auf 1200 Meter. Dazu werden es in Algaida und Palma höchstens 15 Grad, in Andratx 16 und in Muro 17 Grad. In der Nacht auf Sonntag werden die Schauer dann allmählich nachlassen.

Auch wenn die Regenfelder am Sonntag abziehen werden, wird es auf andere Art ungemütlich. Aktuell hat der staatliche Wetterdienst eine Wetterwarnung der Stufe Gelb für den Süden, Südwesten, Westen und Nordwesten Mallorcas herausgegeben. Entlang der Küsten könnte es heftige Sturmböen und damit verbundenen hohen Wellengang geben. Doch eins ist sicher: Nach Regen kommt immer Sonnenschein. Am Montag soll es wieder freundlicher und wärmer werden.