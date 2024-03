Die Nationalpolizei in Palma hat in Zusammenarbeit mit Europol einen internationalen Schlepperring hochgenommen und 13 Opfer sexueller Ausbeutung befreit, die über eine Messaging-App gefangen genommen worden waren. Die Beamten verhafteten 17 Personen aus der kriminellen Organisation. Die Ermittlungen, die in Zusammenarbeit mit Europol durchgeführt wurden, haben ein Netzwerk zerschlagen, das auch vom Verkauf sexueller Stimulanzien profitierte, um seinen wirtschaftlichen Nutzen zu steigern.

Das Netzwerk zwang den Frauen ein sklavenähnliches Regime auf. Sie wurden gezwungen, ständig verfügbar zu sein, und ihre Aktivitäten wurden überwacht.

Anwerbung durch chinesische Landsleute

Das Netzwerk rekrutierte seine Opfer in ihrem Herkunftsland über chinesische Landsleute. Die Beteiligten boten ihnen an, nach Europa zu reisen, und verlangten rund 15 000 Euro an Reisekosten, die von der Person bezahlt wurden, die sie in Polen in Empfang nahm. Manchmal wurden sie von derselben Person gezwungen, zusätzlich 400 Euro pro Monat an Sozialversicherungskosten zu zahlen, weil ihnen ein angeblicher Arbeitsplatz in Polen angeboten wurde.

Die betrügerischen Arbeitsverträge dienten dazu, den Opfern ein Visum für die illegale Einreise in den Schengen-Raum zu besorgen. Nach ihrer Ankunft in Polen wurden die Opfer unter dem Vorwand einer angeblichen Arbeitsstelle nach Mallorca gebracht, da sie sich in einer prekären wirtschaftlichen Lage befanden und ihnen gesagt wurde, sie könnten viel Geld verdienen.

In Palma angekommen, wurden sie in Bordelle gebracht, wo sie zur Prostitution gezwungen wurden, um ihre Schulden zu begleichen. In Spanien blieben die Opfer in einer irregulären Situation, was zusammen mit ihren mangelnden Kenntnissen der spanischen Sprache ihre Abhängigkeit von der Organisation verstärkte.

Die Mitglieder der Organisation übten ihre Tätigkeit in Palma aus. Der Hauptverantwortliche verfügte über ein Netz von Frauen, die in den Wohnungen übernachteten, um die sexuellen Dienstleistungen zu kontrollieren und die Gewinne aus der sexuellen Ausbeutung zu kassieren. Die Bedingungen, unter denen sie als Prostituierte arbeiten mussten, waren menschenunwürdig. Die Opfer wurden wie Sklaven behandelt und gezwungen, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche zur Verfügung zu stehen. Sie durften keinen Kunden abweisen.

Die Frauen erhielten höchstens die Hälfte des Gewinns aus ihrer Ausbeutung und durften das Haus kaum verlassen, um keinen Verdacht bei den Nachbarn zu wecken. Die Mitglieder der Organisation transportierten sie mit dem Auto oder bestellten Taxis, um sie als Begleitpersonen einzusetzen. Die Frauen wurden ständig durch Videoüberwachungskameras überwacht.

Die Schlepper rekrutierten ihre Opfer über eine Instant-Messaging-App und nutzten verschiedene Kontakt-Websites, um für sexuelle Dienstleistungen zu werben. Die Mitglieder der Organisation waren diejenigen, die sich um die Kunden kümmerten, die anriefen, um Termine zu vereinbaren.

Die Mitglieder des Netzwerks profitierten auch vom Verkauf sexueller Stimulanzien, um die Dauer der Dienstleistungen zu verlängern und noch mehr Gewinn zu erzielen. Sie leiteten diese Gewinne über eine Catering-Firma weiter, die dem Leiter der Organisation gehörte. Ihre Haupttätigkeit bestand darin, einen legalen Anschein zu wahren, um die Gewinne aus der sexuellen Ausbeutung der Opfer zu rechtfertigen.