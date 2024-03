Wer jetzt Urlaub auf Mallorca plant, hat Glück. Nach dem Schmuddelwetter der vergangenen Tage hält endlich der Frühling Einzug auf der Insel. Bis zum Sonntagabend sollen sich die letzten Regen- und Gewitterwolken, die Mallorca seit dem Ende der vergangenen Woche Regen, Sturm und verschiedene Wetterwarnungen beschert hatten, verzogen haben. Dann wird es freundlich und auch wieder deutlich wärmer. Die Vorhersage im Einzelnen:

Schon am Montag soll sich fast auf der gesamten Insel die Sonne durchsetzen. Dabei steigen die Höchsttemperaturen auf 15 Grad in Andratx, 16 Grad in Manacor und 17 Grad in der Bucht von Palma. Die Luftfeuchtigkeit wird unter 50 Prozent liegen, dafür kann bis Montag noch ein kräftiger Wind aus West bis Nordwest wehen.

Auch am Dienstag ist es auf der Insel heiter, nur vereinzelt schieben sich ein paar dünne Wolken vor die Sonne. Die Temperaturen steigen an diesem Tag bereits auf bis zu 18 Grad im gesamten Osten von Mallorca. Am Mittwoch legt das Quecksilber im Thermometer dann nochmal eine Schippe drauf und im Norden und Nordosten, also rund um Sa Pobla, Pollença und Alcúdia, können 19 Grad erreicht werden. Spätestens am Donnerstag wird auf der Insel auch wieder die 20-Grad-Marke gesprengt.

Besonders mild soll es am Wochenende werden. Bei viel Sonne und wenigen wolken steigen die Teperaturen weiter auf bis zu 22 Grad am Freitag und 23 Grad am Samstag. Am wärmsten wird es am Sonntag mit 24 Grad in der Bucht von Pollença. Das Meer rund um Mallorca ist derzeit nur 14 Grad warm.