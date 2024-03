Seit Monaten sorgen am Flughafen von Palma de Mallorca sogenannte "Wildparker" für Ärger. Autofahrer, die am Terminal jemanden abholen, aber sich die Parkgebühr sparen wollen und deshalb einfach am Straßenrand oder auf dem Mittelstreifen der Zufahrt halten und auf diese Weise nicht nur Staus sondern auch gefährliche Situationen verursachen. Das soll aber bald ein Ende haben! Dies bestätigte am Montag Palmas städtischer Verkehrsdezernent Antonio Deudero, der ankündigte, bis zum Sommer eine Lösung für das Problem zu finden.

Big Brother is watching you? Wie die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" aus Polizeikreisen erfahren haben will, plant man im Rathaus eine Video-Überwachung mit einem Kennzeichenlesesystem. Auf diese Weise könnten die Nummernschilder von Fahrzeugen, die vorschriftswidrig auf dem Mittel- oder Standstreifen parken, erfasst und gegen die Fahrzeughalter ein entsprechendes Bußgeld verhängt werden. Derzeit, so Deudero, halte man “Koordinierungssitzungen” ab und prüfe verschiedene Optionen. An der Lösungsfindung beteiligt seien die Stadt, die Lokalpolizei und der Flughafen-Betreiber Aena. Ähnliche Nachrichten Flughafen Mallorca geht mit neuer Plastikbarriere und Sicherheitspersonal gegen Wildparker vor Das Problem der "Wildparker" existiert am Flughafen schon lange. Früher gab es zwei Spuren, die zum Express-Parkplatz führten, von denen die Abholer regelmäßig eine blockierten. Vergangenes Jahr dann schaffte der Airport Abhilfe, sperrte eine der Fahrspuren ab und ließ den Bereich von zwei Sicherheitsleuten kontrollieren. Das Problem: Die Sicherheitsfirma fühlte sich nicht zuständig, um "den Verkehr zu kontrollieren." Gleichzeitig gibt es am Airport aber auch keine "Politessen" für das Ausstellen von Strafzetteln, da der Flughafen offiziell von Madrid verwaltet wird und nicht zum Gebiet der Stadt Palma gehört. Autofahrer hupen wütend, Taxifahrer verzweifeln Ergo: Die Autofahrer blockieren derzeit die einzig verbleibende Spur, die zum Express-Parkplatz führt, zwingen Abholer, die den Parkplatz gerne legal nutzen würden, auf die Nebenspuren (die eigentlich für die Einfahrt ins zentrale Parkhaus gedacht sind) auszuweichen. Es kommt zum Chaos! Viele Verkehrsteilnehmer macht das wütend, einige fahren hupend an den “Wildparkern” vorbei. Auch vonseiten der Taxifahrer heißt es, man komme oft nicht rechtzeitig zum Taxistand, weil es an der Zufahrt zum Parkplatz zu einem so großen Verkehrschaos kommt, dass auch die anderen Spuren zum Flughafen verstopfen. Jetzt bleibt abzuwarten, welche Lösungen man sich ausdenkt.