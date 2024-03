Besonderer Einsatz für die Feuerwehr auf Mallorca! Die Retter mussten am Dienstag per Kran eine Frau aus einer Wohnung en El Arenal befreien. Die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" hat ein entsprechendes Video veröffentlicht. Die 73-jährige Antònia J. ist offenbar so dick, dass sie nicht mehr aus eigener Kraft das Bett verlassen kann und auch nicht durch die Tür passt.

Hintergrund der Aktion, die keine wirkliche "Befreiung" war, waren nicht etwa gesundheitliche Gründe, sondern eine gegen die Frau vollstreckte Räumungsklage. Gemeinsam mit Verwandten soll J. die Wohnung in der Nähe des bei vielen deutschen Mallorca-Urlaubern beliebten "Ballermann" seit mindestens drei Jahren illegal bewohnt haben. Ähnliche Nachrichten Neuer Bierrekord am Ballermann: Deutsche Schützen trinken 1330 Gläser Mehr ähnliche Nachrichten Gegenüber den Beamten der Polizei gab die Seniorin an, sich kaum bewegen zu können und an der chronisch-obstruktiven Lungenkrankheit COPD zu leiden. Ein Krankenwagen brachte sie deshalb auf direktem Weg ins Großklinikum Son Llàtzer. Der Rest der Familie, die offenbar seit drei Jahren keine Miete mehr bezahlt hatte, kam in eine Sammelunterkunft. Ein Sprecher der Polizei sagte, dass Zwangsräumungen auf Mallorca für gewöhnlich nur 20 Minuten dauern. Wegen des Übergewichts der Bewohnerin und der aufwendigen Kran-Rettung habe diese sich aber über mehrere Stunden hingezogen.