Die vierte Ausgabe des nachhaltigen Mobilitätswettbewerbs Eco Rallye Mallorca – Inca Ciutat, die am 22. und 23. März auf Mallorca stattfindet, ist am Dienstag offiziell im Schuh- und Industriemuseum (Museu del Calçat i de la Indústria) in Inca vorgestellt worden. In diesem Jahr wird die Veranstaltung für nachhaltige Mobilität, bei der die Fahrer für die spanische Meisterschaft für alternative Energien punkten, über die spektakulärsten Straßen der Insel Mallorca führen und wird gemeinsam von eMallorca Experience und der Stadtverwaltung von Inca organisiert.

Mehr als 70 Teams, bestehend aus Fahrer und Beifahrer, nehmen an dieser Veranstaltung teil, darunter der Weltmeister Eneko Conde, der Vorjahressieger José Manuel Pérez Aicar und der zweifach mit dem Goya ausgezeichnete Schauspieler Juan Echanove, ein großer Fan dieser Disziplin. In diesem Jahr haben sich bereits 25 Teams von außerhalb der Balearen angemeldet, um an dieser Veranstaltung teilzunehmen, deren Start- und Zielpunkt Inca ist. Zusätzlich gibt es eine Nachtetappe mit Start in der Gemeinde Capdepera. Zwei Tage lang, am 22. und 23. März, werden auf den Straßen Mallorcas die neuesten Modelle von Hybrid- und Elektrofahrzeugen der bekanntesten Marken zu sehen sein. Ziel der Veranstaltung ist es, Geschwindigkeit durch gleichmäßiges und effizientes Fahren zu ersetzen. Der Fahrstil spielt dabei die wichtigste Rolle und wird auf der 300 Kilometer langen Strecke gemessen, deren Verlauf den Teams erst am Tag des Starts bekanntgegeben wird. An der Präsentation unter der Leitung von Bürgermeister Virgilio Moreno und dem Verantwortlichen der eMallorca Experience, Joan Gibert, nahmen Joan Antoni Ramonell Miralles, Generaldirektor für Sport der Balearen-Regierung, Antoni Solivellas, Inseldirektor für die Serra de Tramuntana beim Consell de Mallorca, Pedro Mas Bergas, Inseldirektor für Governance und Nachhaltigkeit der Abteilung Tourismus des Consell de Mallorca, und Mireia Ferrer, Bürgermeisterin von Capdepera teil. Toni Solivellas (Inselrat), Joan Antoni Ramonell (Balearen-Regierung), Joan Gibert (Eco-Rallye), Virgilio Moreno (Bürgermeister Inca), Carmen Serra (Präsidentin MM-Verlagsgruppe Serra, Paco Ferrer (Tourismusbehörde) und Pedro Rullán (CEO MM-Verlagsgruppe Serra). Der Leiter der Eco Rallye Mallorca – Inca Ciutat, Joan Gibert, betonte, dass „es sich um eine Initiative handelt, die das Bewusstsein für die Möglichkeiten schärfen will, die nachhaltige Mobilität gerade in einem wettbewerbsorientierten Umfeld bietet“. Der Bürgermeister von Inca, Virgilio Moreno, hob seinerseits die monatelange Arbeit der Organisation und der Stadtverwaltung hervor, um die Veranstaltung in der Gemeinde durchführen zu können. „Diese Art von Aktivität steht im Einklang mit dem Engagement für Nachhaltigkeit, das wir in unserer Gemeinde entwickeln“. Wie schon bei den drei vorangegangenen Rallyes wird die ehemalige Kaserne Cuartel General Luque zum Mittelpunkt des Geschehens, hier wird unter anderem das Rennbüro eingerichtet. Der Innenhof wird für die Dauer des Wettbewerbs geschlossen, da hier die gesamte Infrastruktur mit Ladestationen für die teilnehmenden Autos aufgebaut wird – die größte E-Tankstelle von ganz Mallorca. Terminplan für den 22. und 23. März Freitag 22. März Inca: Ähnliche Nachrichten Grüne Woche auf der Insel – "eMallorca Experience Week" in Madrid vorgestellt 10h - 13h: Energy Challenge Inca (Plaza España).

13h: Start für die eChallenge (Plaza España).

15h: Start für die 1. Etappe der ECO RALLYE MALLORCA (Plaza España).

16h - 20h: Energy Challenge – für das Publikum geöffnet (Plaza España).

16h - 19h: Nachhaltige Geschichten für Kinder (Plaza Santa María la Mayor).

19h - 20h: Empfangszeremonie für die Teams der eChallenge (Plaza España).

20h - 22h: Preisverleihung eChallenge (Plaza España). Capdepera (Plaza de los Pinos de Cala Ratjada): 10h - 13h: Energy Challenge Capdepera für Schulen.

16h - 19h: Parallele Aktivitäten. Energy Challenge. Vortrag über nachhaltige Mobilität und Ausstellung von Elektrofahrzeugen. Virtueller Simulator der Eco Rallye.

17h. Start der Nachtetappe der ECO RALLYE MALLORCA Inca Ciutat Samstag Samstag, 23. März Inca: 10h -13h und 15h -17h: Energy Challenge für das Publikum geöffnet (Plaza España).

10h - 14h. Ausstellung ECO RALLYE MALLORCA Inca Ciutat. Cuartel General Luque

10h - 13h / 15h - 17h: Virtueller Simulator der Eco Rallye (Plaza del Mercat).

11h - 17h: Nachhaltige Geschichten für Kinder (Plaza Santa María la Mayor).

16h - 16.30h: Preisverleihung Eco Rallye Mallorca Inca Ciutat 2024 (Plaza España). Was ist eine Eco Rallye? Eco Rallyes sind ein neues Format für innovative und originelle Wettbewerbe, bei denen Geschwindigkeit durch Gleichmäßigkeit und effizientes Fahren ersetzt wird. Dabei handelt es sich um ein Autorennen, bei dem die teilnehmenden Teams ihre Fahrkünste messen, um so effizient wie möglich zu sein. Der Verbrauch und die Gleichmäßigkeit werden beim Fahren auf der Straße mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von etwa 50 km/h gemessen. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um Standard-Hybrid- und/oder Elektroautos. Alle Informationen über die Eco Rallye Mallorca Inca Ciutat unter ecorallyemallorca.com Was ist eMallorca Experience? Es ist eine Initiative für Nachhaltigkeit, die seit ihrer ersten Ausgabe im Jahr 2020 darauf abzielt, die nachhaltige Entwicklung zu fördern und zu beschleunigen. Das tut sie, indem sie eine Plattform für Produkte, Dienstleistungen und Projekte auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene bietet, die durch die effiziente Nutzung von sauberer Energie und alternativer Mobilität zum Umweltschutz beitragen. Alle Informationen über die Projekte der eMallorca Experience auf emallorcaexperience.com