Noch ist es vor allem nachts recht frisch auf Mallorca. Dass die Frühlingssonne aber bereits Kraft entfaltet, wird tagsüber deutlich, wenn man die dicke Jacke meistens im Schrank lassen kann. Und jetzt kommt es noch besser: Die Insel steuert auf Temperaturen von 25 Grad und mehr zu! Wer Urlaub auf Mallorca plant, darf sich also freuen. Aber der Reihe nach:

Am Donnerstag scheint auf der Insel die Sonne bei Werten von 17 Grad im Westen und 18 Grad im Osten der Insel. Nachts fallen die Temperaturen immer noch teilweise in den einstelligen Bereich. Bereits am Freitag sprengt Mallorca dann die 20-Grad-Marke. Im Inselosten kann das Quecksilber im Thermometer auf bis zu 22 Grad steigen.

Auch das Wochenende wird schön, mit viel Sonne, wenigen Wolken und Temperaturen bis zu 23 Grad. Richtig warm wird es auf der Insel dann ab Montag, wenn vor allem im Osten um Pollença und Sa Pobla bis zu 25 Grad erreicht werden können. Die weiteren Aussichten für die kommende Woche: Viel Sonne, am Montag und Dienstag vereinzelt auch dichtere Wolkenfelder. Es bleibt aber trocken. Die Wassertemperatur rund um Mallorca beträgt derzeit rund 15 Grad. Das Bad im Mittelmeer ist also nur für hartgesottene Wasserratten möglich.

Die Aussichten für die Osterfeiertage sind weniger gut. Denn gemäß der Langzeitprognose der Meteorologen des staatlichen spanischen Wetteramts Aemet droht rund um die Feiertage auf Mallorca und den Nachbarinseln Regenwetter.