Ein Berufungsgericht in den Niederlanden den hat den Hauptverdächtigen im Fall eines auf Mallorca getöteten Urlaubers überraschend freigesprochen. Die Richter in Arnheim sahen nicht genügend Beweise, um die Schuld von Sanil B. in dem Fall festzustellen. Dem 22-Jährigen war vorgeworfen worden, im Sommer 2021 den 27-jährigen Niederländer Carlo H. an der Playa de Palma getötet zu haben.

In erster Instanz war B. zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt worden, nachdem die DNA des Opfers an dessen Schuh gefunden worden war. Die Staatsanwälte sahen es als erwiesen an, dass Sanil B. im Juli vor drei Jahren Carlo H. am "Ballermann" gegen den Kopf getreten und so dessen Tod verursacht hat. Allerdings befanden die Juristen im Berufungsprozess, dass "einige vage Zeugenaussagen" und eine DNA-Spur am Schuh nicht ausreichten, um jemanden dafür zu verurteilen. Aber: Sanil B. wird dennoch ins Gefängnis gehen beziehungsweise dort bleiben. Er und mehrere Mitangeklagte wurden nämlich wegen anderer Gewalttaten verurteilt – B. zu 32 Monaten Haft. Im Raum stand zudem der Verdacht, dass mindestens einer der weiteren Angeklagten für den Tod von Carlo H. mitverantwortlich ist, allerdings fehlten auch hier stichhaltige Beweise.