Bewohner von Son Gual, einem 18 Kilometer vom Stadtzentrum entfernten Viertel von Palma de Mallorca, haben sich bei der Polizei über rücksichtslos weggeworfenen Müll an den Straßenrändern beschwert. Die Abgeschiedenheit und Anonymität der Gegend habe dazu geführt, dass Leute Abfall wie Baumaterialien, Schutt, Glas, Palmenstämme oder gar giftige Materialien und leicht brennbares Material unbeobachtet entsorgen würden.

Auch den Anwohnern des Viertels Son Gual II stinkt die Situation. Vor allem auf wenig befahrenen und entlegenen Straßen, an denen kaum jemand wohnt, sei die Situation schlimm. Wer den Müll dort ablegt, sei nicht bekannt. Allerdings lasse die reine Masse an achtlos weggeworfenem Unrat vermuten, dass organisierte Gruppen diese Umgebung gezielt ausgewählt hätten, weil sie unbeobachtet vorgehen könnten. Son Gual liegt in der Nähe von Algaida und ist als "vergessenes Stadtviertel" von Palma bekannt.

Die Gegend ist in zwei Abschnitte, Son Gual I und Son Gual II, geteilt, die beide überwiegend unbewohnt und verlassen sind. Fehlkalkulationen hatten dazu geführt, dass viele Bauprojekte gestoppt werden mussten. Die Geistersiedlungen sind kaum erschlossen, verfügen über wenig Infrastruktur, keine öffentlichen Einrichtungen und keine Dienstleistungen. Bei vielen deutschen ist der Name Son Gual in erster Linie mit dem dort befindlichen Golfclub verbunden.